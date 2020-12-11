CHP İl Başkanı için 'kayıp ilanı' veren Kalınomuz partiden ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bir çok görevde bulunan ve mevcut İl Başkanı Ali Çankır için geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 'kayıp ilanı' veren eski il Başkanı Barkan Kalınomuz partisinden ihraç edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bir çok görevde bulunan ve mevcut İl Başkanı Ali Çankır için geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 'kayıp ilanı' veren eski il Başkanı Barkan Kalınomuz partisinden ihraç edildi.

Mevcut CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için kişisel sosyal medya hesabından 'kayıp ilanı' veren eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, partiden kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Toplanan parti disiplin kurulu Kalınomuz'un partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kalınomuz ihracını sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım" dedi.

Kalınomuz ihracı ile ilgili yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gençlik kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, belediye meclis 2. başkan vekilliği, merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerini yaptığım CHP'den bugün itibariyle ihraç edilmiş bulunmaktayım. Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Ben YCHP'den ihraç edildim. Beni Atatürk'ün CHP'sinden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Kahrolsun faşizim. Kahrolsun lider sultası. Kahrolsun devşirmeler. Yaşasın Kuva-i Milliye, yaşasın Atatürk" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı