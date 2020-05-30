CHP heyetinden Gıda Mühendisleri Odası'na ziyaret CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer, Gıda Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer, Gıda Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer ve Arık, pandemi sürecini ve gelişmeleri değerlendirdikleri ziyaretler kapsamında Kayseri Gıda Mühendisleri Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Ergül Türkarslan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Arık, burada yaptığı konuşmada, TBMM'de gıda güvenliği konusunu sık sık gündeme getirmeye çalıştığını hatırlatarak, GDO'lu ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde gıda güvenliğinin ve güvencesinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını kaydeden Arık, devletlerin vatandaşlarına gıda güvenliği ve güvencesi vermek zorunda olduğunu, bunun da temel bir hak olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bir zamanlar kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğunu ifade eden Özer de bunun devamı için üretim politikalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Gıda güvenliği ve güvencesinin önemine dikkat çeken Türkarslan ise gıda güvencesinin sağlanamamasının fiyatları da etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA