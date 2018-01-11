CHP Heyeti Van'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Kurtalan, partisinin spor heyeti ile birlikte Van'a geldi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak ve kentin spor ile ilgili sorunlarını masaya yatırmak amacıyla Van'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Kurtalan, İl Başkanı Mehmet Kurukçu ve partililer tarafından karşılandı. CHP Van İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurtalan, iki günlük Van ziyaretleri sırasından bazı temaslarda bulunacaklarını belirterek, "Van'ın stadyumu ve özellikle spor ile alakalı sorunlarını gündeme alacağız. Bu kapsamda bazı ziyaretlerde bulunacağız" dedi.

Toplantı, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu'nun selamlama konuşması ile sona erdi. - VAN