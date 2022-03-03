CHP heyeti Bayburt'ta

BAYBURT (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) esnaf masası 14 milletvekili ile Bayburt'ta biz dizi temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki esnaf masasının doğu illerini ziyaret programı devam ediyor. Bekir Başevirgen, Ali Şeker, Baha Ünlü, Mürsel Alban, Yüksel Mansur Kılınç, Neslihan Hancıoğlu Ayhan Barut, Orhan Sarıbal, Atila Sertel, Ulaş Karasu, Aydın Özer, Abdurrahman Tutdere ve Polat Şaroglu'ndan oluşan esnaf masası heyeti Bayburt'ta esnaf ve meslek odaları, sivil toplum kuruluşları(STK), ziraat odaları, Ticaret Odalarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf Masası heyeti ilk olarak Bayburt Saray Bahçesi Meydanında basın toplantısı gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bayburt'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İktidara geldiğimiz gün çiftçi borç faizlerini sileceğiz"

Ağbaba, çiftçilerin sorunlarına değinerek, "Bu bölge tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Dün Erzurum'daydık, bugün Bayburt'tayız. Bu iki ilde de yoğun bir şekilde nüfus azalıyor, insanlar dışarıya göç ediyorsa, burada bir problem var demektir. Eğer insanlar ekmeklerini atalarının, babalarının doğduğu bu topraklarda aramıyor İstanbul'da, Ankara'da asgari ücretle çalışarak arıyorsa burada bir problem var demektir. Tekrar bu toprakları üretime açacağız. Buradan söyleyelim millet ittifakı olarak iktidara geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız, çiftçimizin ziraat bankasına olan borçlarının faizlerini sileceğiz" dedi.

Çalışana verilen zamların yeterli olmadığı vurgusunda bulunan Ağbaba, "Üretici enflasyonu üç hanelere çıkarak yıllık yüzde 105 arttı. Bunun anlamı önümüzdeki günlerde üretici fiyat endeksindeki artış, tüketici enflasyonuna yansımaya devam edecek. Ayrıca bugün ve dün gelen zamlar ise bu enflasyona dahil değil. Son benzin ve Motorin zamları bu enflasyona dahil değil. Gıda da KDV indirimi olmasına rağmen enflasyonumuz yüzde 54,4 olmuş durumda. Gıda enflasyonunun yıllık artışı yüzde 64,47 Gıda enflasyonundaki artış, memura, memur emeklilerine ve emeklilere verilen zammın tam iki katı. Emeklilere, memurlarımıza ve asgari ücretlilere verilen zamlar, enflasyondaki artış ile yılın ikinci ayında erimiş durumda" dedi.

Ağbaba'nın konuşmasının ardından CHP Tarım Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yaptığı konuşmada şu şekilde konuştu: "Ülkemizde yaşanılan yoksulluğun temel nedeni üretimsizliktir. Bu Göç politikasıdır. Tarlaların el değiştirme politikasıdır. Üreten değil, ithal eden politikadır.1979 yılında çıkan zeytini koruma yasasını 7 defa delmek istediler. 1 Mart tarihinde bir kanunu bir gece operasyonuyla yönetmelikle delmek istediler. 'Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür sahaları için zeytinlik alanlar kullanılabilir, binalar ve işletme tesisleri bu bölgede kurulabilir' deniliyor. 500 yıllık zeytin ağacı bir yerden başka bir yere taşınır mı? Kanunu delerek zeytin alanlarını talan etmek istiyorlar. Buna razı değiliz. Müsaade etmeyeceğiz. Zeytin insanımızın ekmeğidir, barış ağacıdır. Zeytin yaşamdır." Gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, partilerin il başkanlıklarına ziyarette bulunuldu. Daha sonrasında esnafları gezerek, vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet, Gümüşhane ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Bayburt'tan ayrıldı. - BAYBURT