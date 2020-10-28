CHP, HDP ve Gelecek Partisi, skandal bir karikatürle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayınlaması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. İktidarın yanı sıra CHP, HDP ve Gelecek Partisi'nden de rezil karikatürü yayınlayan Charlie Hebdo dergisine tepki yağdı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayınlamasına iktidarın yanı sıra muhalefetten de tepki gördü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun karikatüründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasıyla ilgili, "Hiçbir ülke, Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz" dedi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: İSLAM'DA REFORM MACRON'UN İŞİ DEĞİLDİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef karikatürüyle ilgili tepkisini dile getirdi.

CHP'li Altay şöyle konuştu: Fransa'yla aramızda bir gerginlik var. Biz Türkiye'yiz, içeride münakaşalarımız tartışmalarımız olur ama biz dışarı döndüğümüzde Türkiye'yi bütün olarak düşünürüz. 83 milyonu bir görürüz.

Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz. En yüksek refleksi, tepkiyi, geçmişte olduğu gibi parlamentoda ve bütün meşru zeminlerde gösteririz.

Ayrıca hiç kimsenin, hiçbir ülke ve hiçbir devlet başkanının, medya organının İslam dinine ve onun yüce Peygamberine veya başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz.

İslam'da reform, Macron'un işi değildir. İslam'da reform talebinin Macron gibi birinden gelmesi, densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Herkes haddini bilecek. Karikatür bile olsa, kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı, saygısızlığı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yüce Peygamberimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ilişkin karikatürler edepsizliktir ve aşağılık ötesidir."

HDP: PROVAKATİF YAKLAŞIMLARI KABUL ETMEYİZ

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Charlie Hebdo'nun karikatürleriyle ilgili, "İnançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve Hz. Peygamber ile ilgili karikatürlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"İnançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir. Tüm inançlara karşı aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini, dini değerlerin, sembollerin aşağılanmaması gerektiğini, dinlerin tümüne, inançların tümüne eşit yaklaşılması gerektiğini ve dinler ile toplumlar arası barış açısından bunu çok hayati gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."

DAVUTOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerek Fransa hükümetinden gerekse Fransız basınından son günlerde artan İslam'a yönelik hakaret içeren söylemlerine kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

Davutoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fransa'da saygısızca yüce dinimiz İslamiyete saldıranların kazanacakları bir şey yok, insanlıktan, medeniyetten nasibini almamış zavallılar kaybetmeye mahkumdur! Mevlid-i Şerif gecesi bilinmelidir ki, İslam'ın evrensel değerleri tüm insanlığa ışık saçmaya devam edecektir."