CHP Hatay Milletvekili Topal: 'Yurt sorununu bir an önce çözün' - Haberler
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CHP Hatay Milletvekili Topal: "Yurt sorununu bir an önce çözün"

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
CHP Hatay Milletvekili Topal:

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "8,5 milyon yükseköğretim öğrencisi olmasına rağmen yalnızca 730 bin yataklı yurt var. Bir odada 8-10 kişi kalıyor.

HATAY (AA) - CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "8,5 milyon yükseköğretim öğrencisi olmasına rağmen yalnızca 730 bin yataklı yurt var. Bir odada 8-10 kişi kalıyor. Öğrencilerin sesini duyun. Bu sorunu bir an önce çözün." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de "yurt kaosu" yaşandığını savundu. Öğrencilerin, dışarıda, üniversitenin kapısında yattığını öne süren Topal, "Bu görüntüden bir milletvekili olarak utanıyorum. 'Eğitim sorunu yok, sorun çözüldü.' diyenlere sesleniyorum: Bu öğrencilerimiz, geleceğimizin gençleri neden burada yatıyor?" diye sordu.

Topal, iktidarın öğrencileri yatak taşımak zorunda bıraktığını öne sürerek "8,5 milyon yükseköğretim öğrencisi olmasına rağmen yalnızca 730 bin yataklı yurt var. Bir odada 8-10 kişi kalıyor. Öğrencilerin sesini duyun. Bu sorunu bir an önce çözün." şeklinde konuştu.

Barınma sorunu yaşayan öğrencilere, TBMM'ye gelmelerini söyleyen Topal, "TBMM'nin bahçesi çok büyük. Gerekirse TBMM'nin bahçesinde çadır açacağız. Sizlerle birlikte kalacağız. TBMM'nin 600 makam odası var. Serkan Topal olarak makam odamı öğrenci arkadaşlarıma açıyorum. Gece burada kalırsınız, hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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