CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir yeniden seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir yeniden seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Nazım Demir ve Metin Koparan'ın yarıştığı kurulda, 44 delege oy kullandı. 24 delegenin oyunu alan Demir, yeniden il başkanı oldu.
Demir, partililere teşekkür ederek, sonucun hayırlı olmasını diledi.
Toplantıya CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, partililer, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.