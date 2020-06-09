CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
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CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı

CHP Grup Toplantısı'nda, geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu için ilginç bir göndermede bulunuldu. Berberoğlu'nun sırası boş bırakılırken masasına Anayasa, gözlük ve bir de kalem bırakıldı.

09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:31

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürüldükten sonra aynı gece gözaltına alınan ve ardından tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu koronavirüs önlemleri kapsamında ev iznine gönderildi. Bugün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda ise Enis Berberoğlu unutulmadı. Berberoğlu'nun sırası boş bırakılırken masaya Anayasa, gözlük ve bir de kalem bırakıldı.

Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülüp hapis cezasına çarptırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ENİS BEYLE İLGİLİ İDDİA VAR BELGE YOK"

Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'ları devletin sırları mıydı? Bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Tutanakları orada görevli hakimler ve savcılar tuttu. Peki, bu hakim ve savcılar nerede şimdi? Terör örgütü üyesi olmaktan içeride. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Terör örgütünün bildiği, terör örgütünün tutanak tuttuğu bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur? Bunlar terörist diyordun, teröristin bildiği olay ne zamandan beri devlet sırrı olmaya başladı? Enis beyle ilgili böyle bir iddia var ama hiçbir belge yok. Baskı yapacaklar biliyorum ama iktidar olanlar şunu unutmasınlar; hiçbir baskı karşısında hiçbir Cumhuriyet Halk Partili boyun eğmez, nokta. Enis beyi milletin vicdanına havale ediyoruz. Milletin verdiği hakkı elinden alıyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya bırakılan 3 nesne ile mesaj verildi

NE OLMUŞTU?

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

Vekillikleri düşürülen üç isim dün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi: Masaya Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Enis Berberoğlu

Kararın ardından açıklama yapan Enis Berberoğlu, "TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi kararlaştırıldı. Kalan 18 aylık cezam için teslim olacağım. Bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye'de demokrasi koşullarında düzelme yok. Bana da isabet edecek demokrasi piyangosu beklemek olmazdı. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi demokrasi için bedel ödenecekse önce CHP'liler öder" ifadelerini kullanmıştı.

Berberoğlu'nun, cezasını,koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde çekmesine karar verilmişti.

CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı

Politika Manşet

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