CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının partilerin ortak kararıyla belirleneceğini belirterek, "Herkesin göğsünü gere gere oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayımız olacak." dedi.

Özel, partisinin Mersin İl Başkanlığındaki basın toplantısında, kentin bir lojistik merkezi olmasını istediklerini, konteyner limanına da çok önem verdiklerini söyledi

Mersin Limanı Genişletme Projesi'ni eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Mevcut limanı kiralayan firma 'karına kar katsın' diye Mersin'in mevcut limanını bir konteyner deposuna dönüştürüp, kentin silüetini, manzarasını ve turizm değerini ortadan kaldırıyor. Oysa ki 10. Kalkınma Planı'na göre şehrin dışında, doğusunda bir yeni konteyner limanı yapılması gerekiyor ve biz bunu destekliyoruz. Ancak bunu yapmak yerine mevcut limanı yerinde genişletmek gibi bir Mersin'e ihanet projeyle karşı karşıyayız."

Özel, kentte CHP'li belediyelerin yaptığı projelere değinerek, "Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Mersin'e, gücümüz nispetinde, iyi niyetle ve çok üstün bir gayretle hizmet götürmeye çalıştığımızı ve bundan vatandaşın memnuniyetinin her geçen gün arttığını vurgulamak isterim." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince metro projesinin başlatıldığını anımsatan Özel, "Birileri hayal ediyordu, 'Hafif raylı sistem yapacağız Mersin için' diyordu. İcabında yerden, icabında üstten, gerçekten bir metro olan, finansmanı da CHP'li belediye tarafından bulunan metroyu, Mersin'e kazandırmanın kıvancını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, vatandaşın istemediği hiçbir gündemin devam edemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eğer ülkenin en önemli gündemi erken seçimse 'bıçak kemikte' demektir. Herkes Millet İttifakı'nın adayını soruyorsa umut da orada demektir. 'Tek aday mı, çok aday mı olur' bunu partilerin yetkili kurullarından çıkacak kararlarla liderler oturup, konuşacak. Neyin olacağı, liderler oturup kararlaştırınca ortaya çıkacak. Ama neyin olmayacağını söyleyelim. Kavga, tartışma, hayal kırıklığı olmayacak, hayaller sönmeyecek. Herkesin göğsünü gere gere oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayımız olacak. O cumhurbaşkanı adayını, şimdi göremeyiz de hani görebilse o çift mavi gözüyle Atatürk'ün 'İşte benim cumhuriyetimin 100. yılı, işte onun cumhurbaşkanı' diyeceği bir adayımız olacak. Bundan kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın."

Bir gazetecinin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin sorusu üzerine Özel, "Şu an için belirlenmiş bir aday yok. Ama şu an 'Millet İttifakı neyi görüşüyor, çalışıyor' derseniz, herkes kendi anayasa taslağını demeyelim ama gelecekte yapılacak anayasayla ilgili kendi mutfak çalışmalarını tamamladı. Diğer partilerle paylaştılar. Ortaklaştığımız nokta, güçlendirilmiş parlamenter sistem." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e ziyaretinde milletvekilleri de eşlik etti.