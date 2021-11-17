CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Erdoğan'ın ayağına 50 artı 1'lik pranga vurulmuştur, parti içinde de bu ciddi şekilde tartışmalıdır. MHP, Ak Parti hattını gerginleştiren de durumun ta kendisidir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında "seçim beyannamelerinin arkasında oldukları" sözlerini anımsatarak ilk adımın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme ile atılmasını istedi.

Tüm muhalefet partilerinin EYT ile ilgili sözünün olduğunu belirten Özel, "EYT'liler mağdur edilmesin." diyenlerin 296, AK Parti'nin ise 287 sandalyesi olduğuna işaret etti. Özel, MHP'nin samimi olması halinde Mecliste hemen düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Asgari ücretten vergi alınmaması, 3600 ek gösterge konusunda da adım atılabileceğini dile getiren Özel, "Bir talimatınıza bakar Sayın Bahçeli. Samimi iseniz memurun ve asgari ücretlinin yüzü güler, emeklilikte yaşa takılanların yüzü güler." şeklinde konuştu.

"İlaç yokluğu yaşanıyor"

Özgür Özel, Türkiye'de ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşandığını savunarak "Durumu kritik hastaların, küçücük bebeklerin mağduriyetleri ve yaşam tehlikeleri var. Ülkede bulunmayan ilaç sayısı bine yaklaştı. Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi." dedi.

İlaç fiyat kararnamesinin 2004'te yapıldığını ve 2009 yılında da revize edildiğini anımsatan Özel, "12 yıldır ellerini sürmediler. Yurt dışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan avro kuru 4,57. Bugün avro 12 lira. Üçte biri fiyattan ilaç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilaç yokluğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Özel meslek örgütleriyle görüşülerek ilaç sıkıntısının aşılması gerektiğini söyledi.

Yüzde 50 artı 1 tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özel, cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olan yüzde 50 artı 1 tartışmalarına da değinerek partisinin yıllar önce "sistemin istikrarsızlık getireceği, küçük partiye mahkumiyete yol açacağı ve ayağa pranga vuracağı" açıklamalarında bulunduğunu kaydetti.

Sistemin ülkeyi adım atılamaz hale getirdiğini ileri süren Özel, "Sayın Erdoğan'ın ayağına 50 artı 1'lik pranga vurulmuştur. Parti içinde de bu ciddi şekilde tartışmalıdır. MHP, AK Parti hattını gerginleştiren de durumun ta kendisidir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, güçlendirilmiş parlamenter sistemle bütün sorunların çözüleceğini savunarak "O güne kadar Tayyip Bey derdine yansın. İttifak ortağı ile en tepede uyumlu, aşağıdan bol bel vuruşlu kavgaya devam. MHP ile AK Parti'nin çelişkileri, kavgaları bundan sonra durmaz da bitmez de." iddiasında bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinden izinle çıkanların izinlerinin dolduğuna dikkati çeken Özel, buna ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Özel, "Dün iktidar partisi bizimle temas kurdu, bu konuda bizimle çalışıp bütün partilerin rızasıyla bu torbanın içerisine bir şey eklemeye hep birlikte çalışacağız. Bu çağrımıza olumlu cevap verilmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Elektrikte KDV 18'den 1'e indirilsin"

Özgür Özel, elektrikte TRT payının kaldırılmasıyla birlikte 170 liralık faturada 2 lira 30 kuruşluk bir farkın görüleceğini belirtti. Buna karşılık CHP'nin elektrikte KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulunduğunu ifade eden Özel, "Bunu yaparsanız 25 liralık bir indirim daha mümkün. Diğer fonları kaldırırsanız yeni indirimler de mümkün." görüşünü dile getirdi.

Türk lirasının tarihinin en dip noktasında olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan halen daha doları fırlatacak, vatandaşı yoksullaştıracak hatalı söylemlerine devam ediyor. Bunun en önemlisi ' Faiz sonuç değil sebeptir.' diyor. Dünyadaki bütün ekonomistler 'Faiz sonuçtur.' diyor. İyi yönetirsen faiz düşer. Bakıyorsunuz, dünyanın en güçlü ekonomilerinde çok düşük faizler oluyorken kötü ekonomilerinde yüksek faizler oluyor. Ülkeyi kötü yönetip karneyi kötü alınca karnedeki nota isyan ediyor tembel öğrenci. Sen bu nota isyan edeceğine dersine iyi çalışacaktın, doğru kararlar verecektin. Ama maalesef faizi sebep gördüğü için suni olarak düşürüyor, faiz inince dolar fırlıyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "Enflasyonu düşürürsek, faizler de düşecek." sözlerini hatırlatan Özel, "Bugün Tayyip Bey çıktı, 'Faiz sebeptir, enflasyon sonuç. Bizim arkadaşlarımızdan bunun aksini savunan varsa yolları ayırırım.' dedi. Lütfi Bey ya gitti ya sarı kartla oynuyor." ifadesini kullandı.

Özel, Para Politikası Kurulunun yarın toplanacağını anımsatarak "Para Politikası Kurulundaki bürokratların, karar vericilerin verebilecekleri bir karar var. Ama karşılarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Lütfi Elvan'a gösterdiği sarı kart, 'Bunun dışında davrananla yolu ayırırım.' tehdidi var. Nasıl bağımsız karar verecek bu kurum? Yarın faizi düşürecekler. 10,5 lira olan dolar da 12 lira olacak. Vatandaş yoksullaşmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi nedeniyle eleştirildiğini belirten Özel, AK Parti'nin de iktidar olmadan önce Afganistan ve Kuzey Irak tezkeresine "hayır" oyu verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" sözlerine de değinen Özel, "Kim ne suç işlediyse hesabını verecek. Kimin yolsuzluğu varsa, kimin haksızlığı varsa, hangi norma göre kusurluysa hesabını verecek. Bizimkisi Anadolu'nun gündelik yaşantısında son derece kıymetli yeri olan kendini kötü hissettirdiğini düşündüğün biri varsa ondan helalliği sorma, helallik alma gibi bir insani durumdur. Türkiye'nin siyasetinin bu kutuplaşmış ortamının çok ihtiyacı olduğu açıktır." diye konuştu.

Özel, helalleşeceklerinin kapsamını Kılıçdaroğlu'nun açıkladığını belirterek, "Kimse bunu hukukun üzerinde bir norm yaratmak gibi değerlendirmesin" dedi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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