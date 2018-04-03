CHP Grup Başkanvekili Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini "Tipitip"e benzetmesine ilişkin, "Gözlüğümüzden memnunuz, burnumuzla barışığız, siyasetin, demokrasinin Tipitip'i olmak güzeldir, Gargamel'i olmaktan çok daha iyidir." dedi.

Özel, Mecliste yaptığı basın açıklamasında, Bahçeli'nin kendisini "Tipitip"e benzettiğini anımsatarak, bir arama motorunda yaptığı araştırmada Tipitip'e ilişkin "74 yılında hayat bulduğu, kocaman burnu ve gözlüğüyle, fenomen haline geldiği ve yüreklerde taht kurduğu" tespitlerinin yer aldığını söyledi. Kendisinin de 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Özel, "Tipitip benim akranımdır." ifadesini kullandı.

Tipitip'in çocukken en sevdiği kahraman olduğunu belirten Özel, Bahçeli'nin kendisini Tipitip'e benzetmesinde sorun bulunmadığını, eleştiriye tahammül etmek gerektiğini söyledi.

Kendi kuşağındakilerin bu karakteri çok sevdiğini ancak Gargamel'den korktuğunu anlatan Özgür Özel, "Siyasetin Gargamel'i de 'Tipitip' diyor ama sabahleyin bir aynaya baksın, çocukların en korktuğu kişi olarak demokrasinin, siyasetin Gargamel'i olmak da bence Tipitip olmaya göre daha iyi bir şey değil. Sayın Devlet Bahçeli bunu yarın sabah ayna karşısında değerlendirsin. Ben gözlüğümü de burnu mu da çok seviyorum. Çocuklar Tipitip'i seviyor, çocuklar Gargamel'den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zararlıdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin, kendisinin "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" şeklindeki sözlerini de eleştirdiğini anımsatan Özgür Özel, "Allah akıl fikir, akıl sağlığı versin. 'Seçim ordusu' deyince 'Bizim ordumuz tektir, TSK'dır' denilebilir mi? Orada kastedilenin ne olduğunu görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya'nın "MHP 1 Kasım genel seçimlerinde, sandık güvenliğini sağlamak için gönüllü avukatlar ordusunu harekete geçirdi.", MHP'nin bir başka il başkanı Ruhi Çavdar'ın da "sandık gönüllüsü ordusu kuracağız." şeklinde açıklamaları bulunduğunu aktaran Özel, "Devlet Bahçeli Tipitip'i sevmiyor ama arşivi de sevmiyor. 'Ordu' deyince, buradan 'ordumuz tektir, Mehmetçiktir, başka ordu istemem.' diyorsa bu teşkilatların ne yapıyor senin?" diye sordu.

"Sağlık emekçileri ordusu, hukuk ordusu" şeklindeki benzetmelerin ne anlama geldiğinin bilindiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"'Bu ordunun içine FETÖ, PKK sızarsa.' diyor. Ben senin ortağın mıyım? Ben senin birlikte ittifak yaptığın, geçmişte küfür ettiğin, küfür yediğin, bugün el ele gezdiğin Recep Tayyip Erdoğan mıyım? 'Ordunun içine FETÖ sızarsa', o size mahsus, senin ortağa mahsus. Bir kere seçim kanununda kimin bu görevi alacağı belli. FETÖ'cüler, PKK'lılar Seçim Kanunu'ndaki tanımlamaya uyuyorlar mı? O zaman ortağın nasıl devlet yönetiyor? Allah akıl fikir versin."

Bahçeli'nin konuşmasını duyunca tebessüm ettiğini söyleyen Özel, "Ana muhalefet partisine, onun grup başkanvekiline muhalefet etmeyi maharet sayan bir genel başkanla karşı karşıyız." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Bahçeli'nin kullandığı dile dikkati çekerek, bunların toplumu germekten başka bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Devlet Bahçeli'nin eskiden devlet adamı kimliğiyle bu durumlarda mutedil davrandığını ama artık çareyi gerilimden beslenmekte bulduğunu öne süren Özel, "Ben 'patron çıldırdı, kapatıyoruz, bir parti tasfiye sürecinde.' diyorum, 'Onursuzca bunu söyleyen, iblisçe iddia eden' diyor. Bu hakaretleri görünce siyaseti nereye getirdiği ortada." dedi.

7 Mart 2016'da düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Bahçeli'nin ağzında bir bakla var, bu baklanın ucunu çıkardı. Ne arka kapı diplomasisiymiş arkadaş AKP'nin ihtiyaç duyduğu bir yerde bir yerlerden, karşıdan selektör yapıyor MHP, AKP'ye." dediğini aktaran Özel, Bahçeli'nin 9 Mart 2016'da kendisine "MHP'nin AK Parti'ye payanda, can simidi olduğunu, selektör yaktığı iddiasında bulunan kim varsa ya müfteridir, ya zihnen müflistir, iblistir." şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Bahçeli'nin 12 Haziran 2016'da "İlk aşamada, partili cumhurbaşkanlığına evet diyeceğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız, soysuzca iddia edildi." dediğini belirten Özel, "Bunların hepsi Devlet Bahçeli'nin söylemleri. Bugün ne oldu arkadaşlar? Hepiniz oradaydınız. Devlet Bey'e biriniz bunları hatırlatın. Devlet Bey bunları söylüyor, sonra geliyor 'Tipitip' diyerek siyasette bir şey yapmaya çalışıyor. Gözlüğümüzden memnunuz, burnumuzla barışığız, siyasetin, demokrasinin Tipitip'i olmak güzeldir, Gargamel'i olmaktan çok daha iyidir." diye konuştu.