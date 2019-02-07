Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. CHP için çalışmalara devam edeceğini söyleyen Hamzaçebi, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

"CHP GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİNDEN AYRILMIŞ BULUNUYORUM"

Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.