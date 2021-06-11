CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Lale Karabıyık ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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