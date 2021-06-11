CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.