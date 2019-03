CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyaset kavga değil hizmet alanıdır"

ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, "Siyaset kavga yeri değildir, hizmet yeridir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünde partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Keamal Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Siyaset kavga alanı değildir, siyaset kin gütme alanı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Kavgaya gerek yok, barıştan yanayız. Kavgaya gerek yok, bayrağımızdan ve milletimizden yanayız.

CHP'li belediyelerde asgari ücreti tüm belediyelerde 2200 TL uyguluyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren asgari ücret bu belediyede 2200 TL olacak. Biz kimsenin aşı işiyle uğraşamayız. Herkes kazansın, her evde huzur olsun istiyoruz. Kim çalışıyorsa kim üretiyorsa hepsinin ücreti aynı olacak ve kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin belediye başkanı olacak.

Muhtarlarla işbirliği yapacaksınız. Muhtarla birlikte belediyeyi yöneteceksiniz. Başkandan bunların sözünü alıyorum.

İnsana hizmet etmek Hakka hizmet etmek demektir. Herkesin kimliğine saygım vardır, herkesin inancına saygımız vardır.

2018 yılında 13 milyon Dolarlık tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman'da üretmez de ithal eder.

Biz kavgadan yana değiliz, barıştan, huzurdan, üretmekten yanayız. Bir ülke üretirse dünyada söz sahibi olur, işsizlik olmaz. İşsiz sayısı 7.5 milyona dayandı. Dünyanın bütün ülkelerinde işsizlikle mücadelenin tek yolu üretmektir. Çiftçi üretecek, fabrika üretecek. Her yerde üretim olacak. Üretirseniz, çalışırsanız, alın teri dökerseniz memlekette sorun olmaz.

Para yok diyorlar. Ne demek para yok? Hepimiz vergi ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Bu kadar vergi ödeniyor nereye gidiyor bu vergiler?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilirse İmamoğlu'yla birlikte buraya geleceğiz. Para çok. Önemli parayı yerinde harcamaktır" diye konuştu.

Bülent Ecevit'in tüm ambargolara rağmen kimsenin önünde diz çökmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidarı 'papaz' konusunda eleştirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bizim bir Karaoğlan'ımız vardı. Adı Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Bülent Ecevit Kıbrıs'a çıkartma yaptığı zaman bir sürü ambargo uygulandı. Silah ambargosu, gıda ambargosu, her şey uygulandı fakat Ecevit'in bir özelliği vardı. Ecevit hiç kimsenin önünde diz çökmedi. Kim olursa olsun diz çökmem dedi. Bir dönem duvarlara 'Ecevit milliyetçi değil' diye yazıyorlardı. Ecevit şunu söyledi, 'Biz milliyetçiliği duvarlara yazmayız. Bizim Milliyetçiliğimizi yazdığımız yer Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarıdır. Akdeniz'in sularıdır bizim milliyetçiliği yazdığımız yer.' Şimdi ne oluyor, Trump telefon ediyor, 'Papazı bırak' diyor. Bari bir nefes al. Nefes almadan papazı bırakıyorlar. Olmaz, yürümez bu şekilde böyle yürümez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Besni ilçesinde yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olacağını belirterek, Belediye Başkan Adaya Vakkas Acar'dan bazı hizmetler için söz istedi.

Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar, yaptığı konuşmada 17 yıllık iktidardan hizmet noktasında Besni İlçesinin yetirince hizmet alamadığını söyledi.

