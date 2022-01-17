CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat yıl dönümünde Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat yıl dönümünde Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi, Türk siyasi hayatının önemli ismi; ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit'i, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri