CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserine katıldı.
23.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserine katıldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ankara Congresium'da "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserini dinledi.
İdlib'deki şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan konserde Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, çocukları Kerem ve Mine Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Kaynak: AA