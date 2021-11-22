CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İnanır'ın ailesini telefonla aradığı bildirildi.
İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
Bahçeli'nin danışmanı Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
CHP lideri Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yaptığı pazar alışverişinin görüntülerini paylaştı
AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri