CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın ailesine

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İnanır'ın ailesini telefonla aradığı bildirildi.

İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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