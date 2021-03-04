Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
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Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

04.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:46

Son dakika gündem haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.

Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na incelemelerinde, CHP İstanbul milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

Yıkım ekibinde görevli işçiyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradaki bir oyuncakçı dükkanını da ziyaret ederek iş yerindekilerle sohbet etti.

Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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