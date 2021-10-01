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CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Görüş camiasına da başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

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