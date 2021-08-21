CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye Başkanı Gül ile telefonda görüştü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye Başkanı Gül ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye Başkanı Gül ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Heybeliada'da çıkan orman yangını nedeniyle Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Heybeliada'da çıkan orman yangını nedeniyle Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Gül'den orman yangını ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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