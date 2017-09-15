Kılıçdaroğlu'nun Avukatı, FETÖ'den Gözaltına Alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI, EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik'i Ankara'da gözaltına aldı. Çelik'in adresinde polis ekiplerinin aramaları devam ediyor.

FATİH GÜRSUL İLE YOĞUN ŞEKİLDE İRTİBATLI

Avukat Çelik'in İstanbul'a getirileceği öğrenilirken, şüphelinin kapatılan STV, Bugün gibi FETÖ kanallarının Digitürk'ten çıkarılması üzerine, aboneliğini iptal ettirdiği belirtildi.

Öte yandan avukat Çelik'in MİT tırlarının durdurulma sürecinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu belirtildi.

7'Sİ TUTUKLU 40 SANIK YARGILANIYOR

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada Gürsul da tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.

Gürsul'un "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve MİT tırlarının durdurulmasında rol alan, 8 ayrı suçtan aranan örgütün sivil imamlarından Süleyman Gürbüz ile irtibatlarının olduğu bildirilmişti.

CELAL ÇELİK KİMDİR?

CHP'nin resmi internet sitesinde Celal Çelik ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor...

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çelik, 1999 yılında hâkimlik sınavını kazanıp Kadıköy Hâkim Adayı olarak göreve başladı. Sonrasında sırasıyla;

2001 - 2005 yıllar arasında Isparta merkez hâkimi

2005 - 2007 yılları arasında Kırıkkale/Delice Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı

2007 – 2008 yılları arasında Çankırı/Çerkeş Hâkimi

2008 – 2011 yılları arasında Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.

12 Eylül 2010'da yapılan referandum sonrasında hakimlikten istifa etti.

İstifa ettikten kısa bir süre sonra CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendi.