CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "Hain terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"FETÖ'NÜN KILCAL DAMARLARA GİRMESİNE GÖZ YUMANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."

Kaynak: AA