CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı.

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı.

Kılıçdaroğlu, Genç'in 6. vefat yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bulunduğu konumu Cumhuriyet'e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Kamer Genç, Tunceli, Politika, Haber

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