CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı.

Kılıçdaroğlu, Genç'in 6. vefat yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bulunduğu konumu Cumhuriyet'e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.