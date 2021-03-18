CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki programlarının ardından karayoluyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada köy muhtarları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Özdemir