CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu

22.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplumda erken seçim beklentisi olduğunu savunarak, "Biz de vatandaşın istediği erken seçimin olmasını istediğimizi belirtmek istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplumda erken seçim beklentisi olduğunu savunarak, "Biz de vatandaşın istediği erken seçimin olmasını istediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.

Ağbaba, beraberindeki CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Esnafın talep ve önerilerini dinlemek üzere kente geldiklerini aktaran Ağbaba, esnafın sorunlarının acil çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"Erken seçim" tartışmalarını hatırlatan Ağbaba, "Şimdi 2023'te seçim yapılacak diyorlar. Bunların ülkeyi yönetmesi mümkün değil, her ilde geziyoruz. Türkiye'de esnafı, çiftçisi herkes erken seçim olsun istiyor. Biz de vatandaşın istediği erken seçimin olmasını istediğimizi belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Ağbaba, hiçbir esnafın, işsizin, vatandaşın kendisini yok saymaması gerektiğini belirterek, onların sesi olduklarını vurguladı.

Veli Ağbaba ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Şanlıurfa'da konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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