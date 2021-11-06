CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta basın çalıştayında konuştu Açıklaması - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta basın çalıştayında konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta basın çalıştayında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basının demokrasinin en önemli unsuru olduğunu belirterek "Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili, o kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın.

ZONGULDAK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basının demokrasinin en önemli unsuru olduğunu belirterek "Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili, o kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın." dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi tarafından Maden Mühendisleri Lokali'nde "Yerelden Ulusala Basın Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Torun, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın her şeyin farkında olduğunu ve kötü gidişatın durdurulmasını beklediğini savundu.

Basının önemine işaret eden Torun, "Basın demokrasinin en önemli unsuru. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili, o kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de basının siyasi iktidarın müdahaleleri sonucunda artık bu vasfını yitirir hale geldiğini öne süren Torun, 2002'de AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde Türkiye'nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında 99. sırada olduğunu, şimdi ise 180 ülke arasında 153. sıraya gerilediğini söyledi.

Torun, yerel basının ayakta durmadığı sürece o kentte gelişme, büyüme, o kentin sorunlarının çözülme şansının olmadığını dile getirerek "Yerel basın ne kadar güçlüyse inanın orada gelişme de o derece büyüktür. Maalesef ülkemizde 2 bine yakın yerel gazete son yıllarda yarı yarıya düştü. 900'lere kadar düştü. Birçoğu da önümüzdeki süreçte ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her geçen gün gelirlerinin azalması, maliyetlerinin yükselmesi ve abone sayılarının düşmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay, diğer katılımcıların konuşmalarının ardından sona erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta basın çalıştayında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta basın çalıştayında konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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