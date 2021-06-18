CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda 2019 yerel seçimlerinden sonraki 2 yılın detaylı olarak masaya yatırılacağını belirterek, "Önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda 2019 yerel seçimlerinden sonraki 2 yılın detaylı olarak masaya yatırılacağını belirterek, "Önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz." dedi.

Torun, kentte bir otelde bugün başlayan çalıştay öncesi yaptığı basın toplantısında, etkinliğe 190 il ve ilçe belediye başkanının katıldığını söyledi.

CHP'li belediye başkanlarının 2 yılda neler yaptıklarının masaya yatırılacağı toplantının 3 gün süreceğini anlatan Torun, HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik düzenlenen saldırıyı lanetleyerek, saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Toplantının ardından belediye başkanlarının sahaya çıkıp vatandaşlarla sohbet edeceğini aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayımızda, 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatıracağız ve önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız, belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır."

Kanal İstanbul projesini eleştiren Torun, "Genel Başkan'ımız açıkladı, biz bir kez daha tekrarlıyoruz. İktidara geldiğimizde bu projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz Ankara'yı satanlardan, İstanbul'a ihanet edenlerden olmadık olmayacağız." dedi.

Son yerel seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Milletimiz son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisine tarihi bir sorumluluk yükledi. Gururla söylüyorum ki bizim belediye başkanlarımız 2 yılda verdikleri hizmetlerle milletimizin bu güvenini boşa çıkarmadı. Bizim belediyelerimiz, halkı kandıran hayali projelerin peşinden koşmadı, vatandaşın öncelikli sorunlarını teker teker çözdü, çözmeye de devam ediyor."

CHP'li belediyelerin pandemi döneminde milletin derdine derman olmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Torun, bu süreçte 4 milyon 550 bin haneye ayni, 1 milyon 465 bin haneye de nakdi yardım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak