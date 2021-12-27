İBB hakkındaki teftişe bir tepki de CHP'li Seyit Torun'dan: Belediyelerimizden eminiz

İçişleri Bakanlığı, terörle bağlantılı kişileri işe aldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında teftiş başlattı. Bakanlığın bu adımına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olmak üzere 11 büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

"BELGE GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİ, GÖNDERMEDİ"

İmamoğlu'nun yanı sıra teftişle ilgili açıklamada bulunan isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söz konusu kişilerle ilgili kendilerine belge göndereceğini söyleyip göndermediğini belirten Torun, "Bugün istifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Sorumlusu kendiyken, kendi görev ve sorumluluklarını farklı şekilde atfeden, saraya yaranmak için çeşitli çalışmalar içinde bulunan bir bakan ile karşı karşıyayız. Kendisi Meclis konuşmasında ifade etti bu suçlamaları yaptı. 557 kişiden bahsetti, bize ulaştıracağını söylediği belgeleri ulaştırmadı. Kendisi 84 milyonun gözünün içine baka baka göndereceğim dedi ama ne belge gönderdi, ne çalışma yaptı" dedi.

"BİZ BELEDİYELERİMİZDEN EMİNİZ"

Yönettikleri belediyelerin yaptığı işlerden emin olduklarını söyleyen Torun, "Erdoğan'ı oldukça kızdırmış olmalı ki dün İstanbul'da toplantıdan sonra hemen bir tweetle soruşturma başlattığını açıkladı. Bu ne devlet adabına, ne geleneğine uyar. Bu İçişleri Bakanının o koltukta oturması züldür. Amaç Saray'a yaranmaktır. Koltuğunda bir gün daha fazla kalma çabası içerisindedir. Saraydaki şahsın bu aralar dertleri depreşti herhalde hala 31 Mart seçimlerini içine sindiremedi.Biz belediyelerimizden eminiz. Gayrimeşru işler yapmadıklarını biliyoruz.Ne yaparsa yapsın başaramayacak. Hodri meydan diyoruz" diye konuştu.

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