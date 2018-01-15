CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "İnegöl İl Olmayı Hak Ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, " İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın?" dedi.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı öncülüğünde "İnegöl il olmak istiyor" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Bazı illerimizin bir tane markası yokken İnegöl'ün birçok markası var. Aynı zamanda sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Bu kadar katma değere karşın, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşın, ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda vererek İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyorlar. Bu önemli bir haksızlıktır. Burası il olsa istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutum tüm memur alanlarında istihdam artırılmış olur. Biz İnegöl'ümüze bir üniversite istemez miyiz? Bunun için bile İnegöl'ün il olmaya ihtiyacı var. İnegöl'de her durduğumuz yerde il olmak istiyoruz söylemleriyle karşılaştık. Bu il Türkiye çapında biliniyor, neden il olmasın. Neden oluşturduğu katma değerin karşılığını bütçeden almasın.

Burada talebi iletmek lazım, istekli olmak lazım. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın da oy verdikleri partiden İnegöl'ü il yapmalarını talep etmelerini isterim. Bunun siyasi bir yönü yok. Mecliste bu konunun arkasında duracağız ama tüm İnegöllü vatandaşların da oy verdikleri partilere bu konuyu iletmesi, siyaset üstü bir durum olduğunu belirterek destek istemelerini arzu ederiz. İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın" diye konuştu. - BURSA