CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin, "Taslak, yandaş oluşturmak, itaat ettirmek, kendisine bağlı kılmak ve siyasi olarak şekillendirmek kaygılıdır. Özgür düşüncelerin kısıtlı olmasını sağlayacaktır." dedi.

Karabıyık, partisinin İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de AK Parti iktidara gelince, ataması yapılmayan tüm öğretmen adaylarının atanacağı sözünü verdiğini ancak bu atamaların hala yapılmadığını savundu.

MEB'in öğretmen ihtiyacının 109 bin olarak açıklanmasına rağmen bu yıl 25 bin atama yapılacağını belirten Karabıyık, şu anda mezunlarla birlikte 1 milyondan fazla kişinin öğretmen olmayı beklediğini ileri sürdü.

Karabıyık, eğitim sistemindeki hatalardan dönülmesi, öğretmenlerin sözleşmeli değil kadrolu olarak liyakatle atanması gerektiğini ifade etti.

Bazı internet sitelerinde yayınlanan Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na göre, öğretmenlerin görev yaptığı okulun müdürü, zümre öğretmenleri, çalıştığı diğer öğretmenler, veli ve öğrenciler tarafından değerlendirileceğini ve 4 yılda bir sınava tabi tutulacağını aktaran Karabıyık, "Okul yöneticilerinin yaklaşık yüzde 75'i yandaş bir eğitim sendikasına üye. Bu yöneticilerin öğretmenleri objektif değerlendirebileceğine inanmıyorum. Burada önemli bir risk var. Bu taslak aslında yandaş çoğaltma hedefinde." dedi.

Okullar arasında nitelik ve nicelik farkı ortadan kaldırılmadan öğretmenlerin değerlendirilmemesi gerektiğini öne süren Karabıyık, öğretmenlerin birbirini değerlendirmesinin çalışma barışına zarar verebileceğini iddia etti.

Öğretmen adaylarının üniversitelerde iyi yetiştirildikten sonra atanması, kendilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi ve atamalara ilişkin iyi ülkelerin örnek alınması gerektiğini söyleyen Karabıyık, "Taslak, yandaş oluşturmak, itaat ettirmek, kendisine bağlı kılmak ve siyasi olarak şekillendirmek kaygılıdır. Özgür düşüncelerin kısıtlı olmasını sağlayacaktır. Bir öğretmenin yetişmesi ve görevini sağlıklı olarak yapabilmesi için bunlar hiç doğru uygulamalar değildir." diye konuştu.

"Eğitime siyasi çıkarları değil, ulusal hedefler ön plana alınarak yaklaşılmalıdır." diyen Karabıyık, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Yasası hazırladığını ve bunu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.