CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "CHP, her ihtimale hazır bir şekilde AKP'nin suistimal etmek istediği oylara sahip çıkacak. Bu konuda toplumda kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gün katıldığı bir canlı yayında, seçim güvenliğine ilişkin, "Kim sandık kurulu üyesi olacaksa mührü basmazsa suç işlemiş olurlar. Mührü basmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuruz" dediğini belirtti.

YSK'nın 16 Nisan referandumuna ilişkin 60'ın üzerinde sandık görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bunların akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını aktaran Adıgüzel, "Sayın Bakan'ın mühürsüz oylara ilişkin yaptığı değerlendirme, kamuoyunu yanıltmaktan ve milletin aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımamaktadır." iddiasında bulundu.

Adıgüzel, şu görüşleri savundu:

"Sayın Bakan suç unsuru olmaktan çıkardıkları bir konuya ilişkin, suç duyurusunu kamuoyuna tedbir, önlem olarak sunuyor. 16 Nisan referandumunda pusula ve zarfları mühürlemeyerek görevini ihmal eden sandık görevlileri hakkında etkin bir soruşturma dahi yürütülmemişken, suç duyurusunu bir çözüm olarak sunmak 'tavşana kaç, tazıya tut' demekten başka bir manaya gelmemektedir. AKP gerçekten bahsettiği gibi Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın oyunu namus belleyip korumakta kararlıysa kirli ittifak yasasını neden gece yarısı tüm Türkiye uykudayken oldubittiye getirdi önce onun hesabını versin. CHP, her ihtimale hazır bir şekilde AKP'nin suistimal etmek istediği oylara sahip çıkacak. Bu konuda toplumda kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın."