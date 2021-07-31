CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
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CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Güncel

- CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat, Bakırköy Cemevi'nde dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

- CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat, Bakırköy Cemevi'nde dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Parlamentoda 22. ve 23. dönem milletvekilliği yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Ali Özpolat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 3 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Mehmet Ali Özpolat için Bakırköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakırköy Cem Evinde düzenlenen Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Emre Özpolat ve eşi Nejla Özpolat kabul etti. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Merhum Mehmet Ali Özpolat'ın eşi Nejla Özpolat, oğlu Emre Özpolat ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Özpolat'ın cenazesi dualar edildikten sonra Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

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