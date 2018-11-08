CHP Eski İstanbul Milletvekili Umut Oran: Suriyeliler Parti Kurmayı Düşünüyor

Gazeteci Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Umut Oran, "GAP ile ilgili vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmedi. 1.8 milyar hektar alanın sulanması, 3.2 milyon kişiye iş sağlanmasını vaat etmişlerdi. 226. 7 milyar lira kaynak aktarılacaktı bu kaynağın da yarısı aktarıldı. GAP bir anlamda kendi kaderine terk edildi" diye konuştu.

Umut Oran, 1.4 milyon Suriyeli sığınmacının bu GAP bölgesine yerleştiğini hatırlattıktan sonra "Bu bölge Türkiye'nin milli gelirinin tam olarak yarısını alabiliyor. İşsizlik oranı bu bölgede Türkiye ortalamasının 2 katı. İnanılmaz bir Suriyeli göçü almış ve aynı şekilde kendi vatandaşlarını Batı'ya göç veriyor" dedi.

"ÖDEMELER MERMER KAPLAMALARA AKTARILDI"

GAP'ın sulama projelerinin ancak yüzde 45'inin tamamlandığına dikkat çeken Umut Oran, "Eğer vaat edildiği gibi tamamlanmış olsaydı, şu anki tarımsal üretimimizin iki buçuk, üç katı bir üretimimiz olacaktı. İthalattan bu kadar bahsediyoruz, böyle bir yükümüz olmayacaktı. Bölgeye aktarılan fonlar da İşsizlik Fonu'ndan. Yani işverenlerin yaptığı ödemeler bu bölgede kozmetik diyeceğimiz projelere, mermer kaplamalar, bahçe süslemeleri gibi işlere aktarıldı. AK Partili yandaş müteahitlere aktarıldı" dedi.

"PARTİ KURMAYA HAZIRLANIYORLAR"

AK Parti'nin Suriye politikasının farklı yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Umut Oran, "İktidar partisi devletin kaynaklarını önce kendi vatandaşına kullanmalı. Öyle şeyler yapılıyor ki, Urfa'da merkezdeki hastane Suriyelilere ayrılmış. Vatandaşlarımız 10 km dışarıya gitmek zorunda bırakılmış. Bu kadar insanı ki içinde El Kaide var mı, IŞİD var mı bakmadan almak çok büyük hata" dedi.

"Ben şahit oldum, genç bir doktor anlattı. 24 yaşında bir kadına doğum yaptırdım dedi, ve sekizinci çocuğunu doğurmuş. Bugün nüfusumuzun yüzde 5'i Suriyeli, bu rakam 10 yılda yüzde 10 olacak. Son 5 yılda 500 bin çocuk dünyaya gelmiş. Bu sosyal olarak, kültürel ve hatta siyasi olarak etkileri olacak bir durum. Kilis'de çoğunluk olmuşlar ve siyasi temsil için hazırlık yapıyorlar. Yerel seçime hazırlık yapıyorlar, parti kurmayı düşünüyorlar, örgütlenmeyi düşünüyorlar. Onları da bunun için suçlayamayız. Ama bu içeride pek çok çatışmaya, ayrışmaya da meydan verir" diyen Umut Oran, "Problem çok büyük, patlamaya hazır bir bombaya dönüşmüş, alarm veriyor" dedi.