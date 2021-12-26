CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi kondu

ELAZIĞ (İHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan açıklamada, "CHP Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir. Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir. Sayın Erol'un tedavi süreci sonrasında hemşehrilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ'ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" denildi.

(İHA)

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