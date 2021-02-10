- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

10.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:13

- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Şubat ayı toplantısına başkanlık etti.

- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Şubat ayı toplantısına başkanlık etti.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün koordinasyonunda gerçekleşti. Toplantıya ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, CHP Milletvekili Haluk Koç, CHP Eski Milletvekili Rıza Türmen, CHP Eski Milletvekili Oğuz Oyan, CHP Eski Milletvekili Şükrü Elekdağ, CHP Eski Milletvekili Hüseyin Pazarcı katıldı.

- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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