CHP'den şiddet mağduru 213 kadına yardım eli

CHP'nin kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirdiği YaşamHak Projesi kapsamında, hukuki haklarını öğrenmek, avukat desteği ve psikolojik destek almak isteyen 213 şiddet mağduru kadına yardım eli uzatıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Tüm il ve ilçelerdeki CHP kadın kollarının, kadın dernekleriyle ve platformlarla beraber eylem ve etkinliklere katılacağını ifade eden Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin kadın yöneticileriyle birlikte emekçi kadınlarla buluşacağını bildirdi.

Nazlıaka, bu etkinliğin video konferans uygulamasıyla yapılacağını, 81 ilden ve farklı sektörlerden kadın işçilerin duygu ve düşüncelerini aktaracağını söyledi.

Kadın cinayetlerinin son yıllarda artarak devam ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddeti önleyememenin bahanesi olduğunu savunan Nazlıaka, salgın süresince hak ihlallerinin arttığını, bu süreçte kadınların büyük bir bölümünün istihdamdan çekildiğini, kadın işsizliğinin yüzde 43'e yükseldiğini kaydetti.

Eğitime, sağlığa, güvenceli işe, güvenli çalışma ortamına ulaşamayan kadınların kaderleriyle baş başa bırakıldığını öne süren Nazlıaka, "Kadınların içinde bulunduğu bu zorlukları 8 Mart'ta bulunduğumuz her yerde gündeme getireceğiz. Eşit yaşam talebimizi 81 ilden haykıracağız." dedi.

"Fiziksel yaralar kapansa bile yüreklerinde açılan yara çok büyük"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "YaşamHak Projesi" ile birçok kadının hayatına dokunma fırsatı bulduklarını anlatan Nazlıaka, "YaşamHak projemiz 5 Aralık'ta faaliyete geçti, o günden beri 444 82 85 numaralı hattan 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla sadece telefon hattından gelen çağrılar kanalıyla 213 kadının hayatına dokunduk. Çoğunlukla şiddet uygulayanlara karşı hukuki haklarını öğrenmek ve avukat desteği için bizimle bağlantı kuruyorlar. En çok talep aldığımız ikinci konu ise psikolojik destek hizmetlerimiz hakkında. Böylece şiddetin yarattığı travmayı aşmasına katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Genel olarak öne çıkan şikayetlerin kadınların karakollara başvurmalarından itibaren yaşanan ihmalleri içerdiğini dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu nedenle CHP Kadın Kolları olarak, şiddet mağduru kadınların karakollarda ve adliyede şikayette bulunurken yanlarında oluyoruz, şiddet mağduru kız kardeşlerimizi hastanede ve duruşmalarda yalnız bırakmıyoruz. Fiziksel yaralar kapansa bile yüreklerinde açılan yara çok büyük. Biraz olsun o yaraları sarmaya çalışıyoruz. Projemiz ile 3 aylık bir çalışma pratiğini ortaya koyduk. Bu süre içerisinde bölgesel farklılık gösteren ya da ortaklaşan şiddet olaylarının haritasını da çıkardık. İlerleyen günlerde lokasyon bazlı çözüm önerilerimizi sunacağız. Sorunları mahalle mahalle, sokak sokak tespit edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen