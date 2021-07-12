CHP'den, kamudaki geçici işçilere çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesi için kanun teklifi
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CHP'den, kamudaki geçici işçilere çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesi için kanun teklifi

CHP'den, kamudaki geçici işçilere çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesi için kanun teklifi
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP'nin, Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan geçici işçilere, her yıl çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP'nin, Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan geçici işçilere, her yıl çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile kamu kurumlarındaki geçici işçilerin, her yıl çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneğinden yararlandırılarak korunmaları amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (d) fıkrası kapsamında çalıştırılan geçici işçilerin çalışma dönemlerinin sona ermesini takip eden 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna kaydolmaları ve işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları halinde, ilgili diğer koşullar aranmaksızın ve yararlanması süresiyle sınırlı olmaksızın, ilgili kamu idaresi veya teşekkülü tarafından yeniden işe başlatılacakları tarihe kadar işsizlik ödeneğinin her yıl verilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandırılan geçici işçilere sunulacak işe yerleştirme hizmetlerinde işçilere, yeniden ilgili kamu idaresi ya da teşekkülü tarafından işe çağrılacakları dönem veya tarih göz önünde bulundurularak ve diğer koşullara uygun işler teklif edilecek. İşçinin yeniden işe çağrılacağı dönem veya tarih göz önünde bulundurulmadan teklif edilen işlerin sigortalı tarafından kabul edilmemesi, işsizlik ödeneğinin ödenmesinde hak düşürücü neden sayılmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yıllık çalışma dönemi sona ermiş olan geçici işçilere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma kaydolmaları ve işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları halinde bu madde hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği çalışma döneminin sona erdiği tarihten başlatılmak üzere verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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CHP'den, kamudaki geçici işçilere çalıştırılmadıkları dönemde işsizlik ödeneği verilmesi için kanun teklifi - Haberler
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