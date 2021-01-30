CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz
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CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz

30.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:02

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe saygısızlığına tepki vermemekle suçlanan CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere sergilenmesine dair soruşturma başlatılmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Öztrak, Twitter hesabından şunları yazdı:

"İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz

KABE PROVOKASYONUNDA 4 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün akşam gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz

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