CHP'den Erdoğan'a İlk Tebrik: Allah Vatanımız İçin Hayırlı Etsin

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni sistemin ilk Başkan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik geldi.

FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI

Partinin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederkenki fotoğrafını paylaşıp "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." dedi.

Kesici'nin ismi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında gösteriliyordu.

GRUP PROTESTO ETMİŞTİ

Bilindiği gibi CHP grubu, Erdoğan yemin ettiği sırada ayağa kalkmamıştı.