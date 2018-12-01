CHP'den Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı Mehmet İnegöl Kimdir?

30 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Bolu Mudurnu Belediye Başkan adayı olarak Mehmet İnegöl'ü seçti.

MEHMET İNEGÖL KİMDİR?

İnegöl, 1960 yılında Mudurnu dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan belediye başkan adayı, ilk ve orta öğrenimini Mudurnu'da, lise öğrenimini Bolu Endüstri Meslek Lisesi'nde, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programı 2 yıllık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

ZABITA MEMURLUĞU YAPTI

1978-1986 yılları arasında Mudurnu Öğretmenler Lokali Derneğini çalıştıran İnegöl, 1986 yılında Zabıta Memuru olarak göreve başladı. 1989-2006 tarihleri arasında, Belediye Yazı İşleri Müdürü ve Nikah Memuru olarak görevini yürüttü. 1989 tarihinden itibaren Belediye Encümeninde doğal üye, Belediye Meclisinde Yazı işleri Müdürü olarak çalıştı ve 2006'da emekli oldu.

MUDURNU BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2019 tarihindeki Yerel Seçimlerinde de CHP'den Bolu İli Mudurnu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.