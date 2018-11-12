CHP'den, 'Ahmet Türk' Açıklaması: Başkanımız Ülkenin Bekası İçin Herkesle Bir Araya Gelir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.

"ÜLKENİN BEKASI İÇİN HERKESLE BİR ARAYA GELİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşme yaptığına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine de Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.

"BENİM ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ile kendisinin adının geçtiğinin ifade edilmesi üzerine ise "Mansur Yavaş'ın yine adayımız olmasından memnuniyet duyarız ancak buna yetkili organlar ve Genel Başkanımız karar verecek. Ben ise partide Genel Başkan Yardımcısıyım. Benim adaylığım söz konusu değil. Milletvekillerinin de bu dönemde aday olmaları söz konusu değil. Parti tarafından görevlendirilmesi söz konusu olabilir." diye konuştu.

"KADİR MISIROĞLU'NA YAPILAN ZİYARET HAKARETTİR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine de Kuşoğlu, "Milli ve manevi değerlerimizle İslamiyet'i karşı karşı getirmeye çalışan bir anlayış var. Milli ve manevi değerlerimize hakaret eden, 'keşke Yunan galip gelseydi' diyen bir insana ziyarette bulunmak, tüm toplumu üzmüştür. Bu hareket, bütün imanlı insanları üzmüştür. Bu, milli manevi değerlerimize, kültürümüze hakarettir. Diyanet İşleri Başkanının istifa etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.