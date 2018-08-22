CHP'de Örgütle Bayramlaşma Programı Düzenlendi
CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Sekreter Akif Hamzaçebi başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına Hamzaçebi'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, bazı milletvekilleri ile Parti Meclisi üyeleri katıldı.