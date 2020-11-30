Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun
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Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun

30.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:55
Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun

Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı. Sarıgül, eski partisinden en az 20 milletvekilini transfer etmeyi planlarken, CHP'de Sarıgül'den uzak durun talimatı verildiği iddia edildi.

Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) kurucusu Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde kuracağı yeni siyasi partinin yankıları sürerken, Sarıgül'ün hazırlığının CHP'de hareketliliğe yol açtığı iddia edildi.

Sarıgül'ün başında bulunduğu TDH'nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdi. Partinin programı, tüzüğü ve yol haritasının ele alındığı toplantının ardından TDH, 26 Kasım'da ise Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nın ilkini Kahramanmaraş'ta yaptı. Sarıgül, peş peşe yaptığı toplantılarına devam ederken siyasi temaslarına da hız verdi.

VEKİLLERE TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Sarıgül'e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20'den fazla CHP'li milletvekili ile görüştüğü iddia edildi. Sarıgül'ün ekibinin bu görüşmelerdeki "Bize katıl" teklifine, bazı milletvekillerinin olumlu cevap verdiği ve CHP'den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği ileri sürüldü.

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SARIGÜL MECLİSTE GRUP KURMAK İÇİN GEREKEN SAYIYI YAKALAMAK İSTİYOR

Sarıgül'ün CHP'den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM'de grup kurmak için gereken sayıyı yakalamak için uğraştığı ve daha önceden CHP'de bir arada çalıştığı isimlerden bu konuda destek istediği aktarıldı.

MİLLETVEKİLLERİNE UZAK DURUN TALİMATI

Yaşanan bu gelişmeler ise CHP'de hareketliliğe yol açtı. CHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, parti yönetiminin Sarıgül'ün hareketi ile ilgili olarak milletvekillerine, "Uzak durun" talimatı verdiği ileri sürüldü.

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