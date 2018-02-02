CHP'de Kurultay Hazırlıkları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, şehitler nedeniyle kurultaydaki etkinlikleri iptal ettiklerini söyledi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, yarın saat 10.00'da başlayacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bingöl, "Delegelerimizi orta alana aldık. Orta alanda sadece delegelerimiz oturacaklar. Konuklarımız, yabancı misafirlerimiz tribünlerde yer alacaklar. Bu kurultay farklı bir kurultay olacak. Tarihi bir kurultay olacak. Yarından itibaren hep birlikte kurultayımızın nasıl bir seyir izleyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

"Enis Berberoğlu'na özgürlük kampanyası başlatılıyor ve ilk imzaları da yarın bu alanda alınacak"

Örgütlerden birkaç talep geldiğini kaydeden Bingöl, "Bunlardan birisi İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili. Arkadaşlarımızın talebi üzerine yarın Enis Berberoğlu'na özgürlük kampanyası başlatılıyor ve ilk imzaları da yarın bu alanda alınacak. İkincisi Enis Berberoğlu ile ilgili bir girişimimiz olacak. Enis Berberoğlu Parti Meclisinin (PM) onur üyesi olarak önerilecek. Bunun için kurultay delegesi arkadaşlarımızın oylarıyla bu onur üyeliği gerçekleşecek. Kurultayımızın çok sakin bir ortamda geçeceğini umut ediyorum. Genel başkanlığa aday adayları var. Yarından itibaren onlar da kendi adaylıklarıyla ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. Yarın divana yapılacak başvurularla adaylıklar netleşecek" açıklamasında bulundu.

"Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir ama buna asla müsaade etmeyeceğiz"

Bingöl, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurultayımızın herhangi bir şekilde sağlıksız bir ortama sürüklenmesini isteyenler olabilir. Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Partimizin kongre sürecinden itibaren hayata geçirdiği o demokrasi kültürü kurultayımızda da hayat bulacak. Genel başkan, PM, Yüksek Disiplin Kurulu adayları özgürce başvurularını yapacaklar ve adaylıkları kurultay delegelerimizin, bin 266 kurultay delegelerimizin özgür iradeleriyle sonuçlanacak. 36. Olağan Kurultayımız son derece içerikli, nitelikli ve sonuç alıcı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde bir CHP iktidarının önünü açacağı bir kurultay olarak gerçekleşecek."

Divan başkanı Yılmaz Büyükerşen

Divan başkanının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in olacağını bildiren Bingöl, divanın ayrıca 2 yazman, 6 başkan yardımcısından oluşacağını kaydetti. Genel başkan aday adaylarının bir konuşma yapıp yapmayacağı sorusuna Bingöl, şu anda aday adaylık sürecinin devam ettiğini, adaylıklarının netleşmesi için divana başvuru yapılacağını, başvurunun kurultay delegelerinin imzalarıyla netleşeceğini ve o imzalar kontrol edildikten sonra divanın genel başkan adaylıklarını hak eden isimleri açıklayacağını anlattı. Bingöl, her genel başkan adayının da konuşma hakkının olacağını bildirdi.

"PM ve YDK'ya bu dönem çokça başvurunun olacağını görüyoruz"

PM ve YDK adaylıklarının çok sayıda olduğuna dikkat çeken Bingöl, "Genel başkan adaylıklarında olduğu gibi PM ve YDK divana yapılacak başvurularla somutlaşacak. Ancak uzun yıllardır CHP'de siyaset yapıyorum, PM ve YDK'ya bu dönem çokça başvurunun olacağını görüyoruz. Yoğun taleplerin olduğunu görmekteyiz. Bu da CHP'ye olan ilginin, CHP'nin iktidar yolunda olduğunun çok net göstergelerinden bir tanesi. Geçmiş yıllarda 300 ile 450 civarında PM'ye başvurular gerçekleşiyordu. Ama bu sayı sanırım 36. Olağan Kurultayda çokça geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Afişlerin örgüt önerileri, PM üyesi milletvekillerinin önerisiyle tespit edilmiş sloganlardan oluştuğunu kaydeden Bingöl, çok öneri geldiğini, bunların içinden bir kısmının seçilerek pankart haline getirildiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan aday adayı Muharrem İnce'nin delegelere baskı yapıldığı yönünde eleştirilerinin sorulması üzerine Bingöl, şöyle konuştu:

"Bir kongre sürecinin sonunda seçilen arkadaşlarımıza baskı yapılıyor denilmesi kurultay delegesi arkadaşlarımıza yapılacak bir haksızlıktır. Hiçbir arkadaşımıza en ufak baskı yapılmamıştır. Bunun tek somut örneği yoktur. Genel başkanımızın hiçbir delegeyle, il başkanıyla bu konuda tek bir görüşmesi olmamıştır bundan önceki kurultaylarda olduğu gibi. Biz genel merkezde MYK üyeleriyiz. Benim il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla görüşmem kadar başka doğal ne olabilir ki. Ben ve diğer arkadaşlarımızın, hiçbirimizin hiçbir kurultay delegesini özel olarak arayarak, çağırarak, mesaj atarak yönlendirme gibi bir tek örneği yoktur."

"Şehitlerimizin olduğu ortamda kurultaya coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik"

Kurultayda bir takım teknik yeniliklerin görüleceğini söyleyen Bingöl, "Coşkulu bir kurultay hazırlamıştık, çok önemli görsellerimiz olacaktı ama maalesef çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu ortamda kurultaya coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik" açıklamasında bulundu. Bingöl, kurultay için bir şarkı hazırlandığını ancak onun da kullanılmayacağını kaydetti.

Ağırlıklı olarak mavi rengin kullanıldığı kurultay salonunda ses, ışık ve sahneyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Salonun orta bölümünde bin 266 delegenin oturması için yer ayrılırken, Kılıçdaroğlu'nun tribünleri selamlayacağı platform da oluşturuldu. Enis Berberoğlu'na özgürlük taleplerinin yer aldığı afişler ile "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz" şeklinde afişler asıldı. Güvenlik önlemlerinin de alındığı salonda her davetlinin oturacağı koltuk üzerine bayraklar bırakıldı. - ANKARA