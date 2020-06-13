CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın eşinin, çocuklarının ve sekreterinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) CHP Genel Merkezi'nde de görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Orhan Sarıbal'ın eşinde, çocuklarında ve sekreterinde koronavirüs çıktı.

Hastalığa yakalanan sekreterle temas içinde olan tüm personelin 14 gün işe gelmemesi istendi ve test yapılacağı bildirildi.

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKINCA GENEL MERKEZ'E GELMEYE DEVAM ETTİ

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, virüs virüs ilk olarak CHP Tarım Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç.'nin eşinde çıktı. A.Ç. şüpheler üzerine test yaptırdı ancak sonuçlar temiz çıkınca işe gelmeye devam etti.

Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.'nin de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Aynı zamanda A.Ç.'nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Yönetimi, Sarıbal'ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Sarıbal'ın bu süre içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü belirtiliyor.