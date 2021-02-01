CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti
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CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti

01.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:13

Geçen gün 3 milletvekili parti politikalarından rahatsız oldukları yönünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdıktan sonra istifa ettiklerini duyurdu. 3 vekilin Muharrem İnce'nin partisine geçeceği öne sürülürken, Yalova teşkilatından da 350 kişi CHP'den istifa etti.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partinin politikasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı.

MEKTUBUN ARDINDAN İSTİFA ETTİLER

Mektubun ardından 3 ismin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Çelebi, Aksoy ve Özel yaptıkları basın toplantısı ile partiden istifa ettiklerini duyurdu.

VEKİLLERİN İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce bu 3 ismin kendi partisine geçeceğini belirtirken, Yalova'da da istifa depremi yaşandı.

CHP'de 'İnce' depremi başladı! Yalova teşkilatından 350 kişi partiden istifa etti

YALOVA'DA 350 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Bugün CHP'nin Yalova teşkilatında bulunan 350 kişi toplu basın toplantısı ile istifa ettiklerini duyurdu. Bu isimlerin İnce'nin partisine geçmesi bekleniyor.

"MUHARREM İNCE İLE BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

İstifa edenler arasında bulunan bir partili, "Son dönemde CHP'nin içerisinde bulunmuş olduğu durumu kabullenemiyoruz. Muharrem İnce ile birlikte memleket hareketiyle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP'den kopuşlar 'İnce İnce' başladı! Partinin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti

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