CHP Büyükşehir Adayı Gökçe: "Projelerimiz Yarışacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, huzur içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladıkları yerel seçimlerle ilgili "Projeler yarışacak" dedi.

Seçim çalışmaları doğrultusunda CHP Bayakşehir Belediye Başkan Adayı Gökçe ve beraberindeki heyet, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan İnce, 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçe'ye başarılar diledi. Gökçe'nin kendilerine yabancı bir isim olmadığını dile getiren İnce, "CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökçe odamıza yabancı bir insan değildir, her zaman bizimle diyalog olan ve aslen bizim köylümüz olan, bir dönem ise bizim odamızın hukuk danışmanlığını yapan ve şoför esnaflarımızın sorunlarını yakından bilen bir dostumuzdur. Zor bir süreç, Malatya'mız için bir dönüm noktası. İstişare içerisinde olacağımız bir Büyükşehir Belediyesi'nin olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökçe ise önemli bir seçime girileceğini ifade ederek "31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'mızda sadece iki adayın yarışacağı iki adayın Malatya'ya hizmet noktasında mücadele edeceği bir sürece giriyoruz. Partimizin en büyük düşüncesi kavgalardan uzak, seviyesizlikten uzak, herkesi kucaklayan, toplumsal dinamizmi ortaya koyan bir anlayışla süreci yaşamak. Tek amacı burada etnik kökeni dini, dili, ırkı mezhebi, memleketi ne olursa olsun, insanlarımızın hepsini kucaklayıp beraber şehrimizi güzelleştirme adına memlekete hizmet etmek bizim arzumuz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın sorunlarını çözecek projeleri hayata geçirmek için hazır olduklarını ve bu projeleri yakında Malatya ile paylaşacaklarını vurgulayan Gökçe, "Bizler hiçbir kavganın içerisinde olmayacağız bizim kavgamız Malatya'mıza hizmetle olacak, Malatya'ya projeler yarışacak olacak, kendimizi ve projelerimizi anlatacağız, düne kadar güzel hizmet edenlere bizler teşekkür edeceğiz. Yarım kalan hizmetleri bizler tamamlama adına Malatya'da mücadele edeceğiz. Malatya'mızın değerlerine yakışan projelerimizi hazırladık, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sivil toplum kuruluşlarımızla her zaman istişare halinde olacağız, geniş bir toplantıyla Malatya'mız için hazırladığımız projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA