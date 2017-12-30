CHP Burdur İl Başkanlığına Osman Gök Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanlığına Osman Gök seçildi.



Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda, divan başkanlığını CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın yaptığı kongrede 206 delegeden 201'i oy kullandı. İki adayın yarıştığı kongrede, Barış Ayten 88, Osman Gök 110 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.



Osman Gök, başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "İzzet Akbulut, Ebru Aktar, Mehmet Altay, Mehmet Binay, Fazıl Çukurca, İlyas Divarcı, Rıza Caner Göçmüş, Mehmet Günay, Gülsüm Hekimoğlu, Sabriye İnce, Recep Karakaya, Yusuf Kesen, Gürkan Koramaz, Nazlı Oral, Nuri Levent Özer, Zümra Özkan, Deniz Tunç, Durmuş Turgut, Aysun Ulusoy, Cennet Ünal."



Kongreye CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bazı sivil toplum örgütü kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. - BURDUR