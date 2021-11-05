CHP, Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet, Bülent Ecevit'i ölümünün 15'incı yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet, 2006'da vefat eden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i 15'inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anarak, kabrine çelenk bıraktı. Fethi Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece genel başkanımız ve sadece başbakanımız olarak değil, dünya sosyal demokrasi tarihine ismini zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.

(Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta/İHA)

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