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CHP Buldan ilçe yönetimi istifa etti

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika
CHP Buldan ilçe yönetimi istifa etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkan Mustafa Akın Başbuğ, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkan Mustafa Akın Başbuğ, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Başbuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özel nedenlerinden dolayı ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını aktardı.

Yönetim kurulu arkadaşlarıyla toplantı yaptığını belirten Başbuğ, "Arkadaşlarım da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararını aldılar. CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kurulum, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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